"Inefficienza figlia anche di dirigenti inadeguati"

"Stiamo seguendo con grande attenzione e a tutti i livelli la questione relativa al trasporto pubblico locale. È chiaro che ci troviamo di fronte a snodi decisivi e che, prima di tutto, sia necessario adottare scelte mirate nell’interesse dei cittadini, costretti ogni giorno a pagare per un servizio pubblico locale inefficiente, pericoloso e inadeguato". A parlare è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia. "Ricordiamo – prosegue Negrini – che l’inizio del declino del trasporto pubblico locale non è riscontrabile solo nel recente passato, ma è figliodi scelte politiche specifiche che, più che tenere conto delle competenze, hanno scelto di premiare le appartenenze, a discapito - direttamente o indirettamente - della città. Oggi Modena si trova a pagare un conto salatissimo in termini di gestione ed efficienza del trasporto pubblico.