Abruzzo24ore.tv - Individuato e arrestato a Pesaro l’autore della rapina messa a segno lo scorso 20 gennaio nell’uffic

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Dopo unaa mano armata avvenuta il 20nell'ufficio postale di Pescara, gli investigatori sono riusciti a individuare e arrestare il responsabile a. Si tratta di un 51enne, originario del Teramano ma domiciliato a Francavilla al Mare, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato rintracciato in un albergo digrazie all’intervento dei carabinieri pescaresi e del Nucleo Operativo Radiomobile del posto. Dopo essere stato, iltore è stato trasferito nel carcere di, dove dovrà rispondere dell’accusa dia mano armata. Le indagini continuano per verificare eventuali legami con altri crimini simili nella regione. Il 20, l'uomo aveva fatto irruzione nell'ufficio postale di via Luisa D'Annunzio, con il volto coperto da un scaldacollo e un cappuccio, brandendo un coltello.