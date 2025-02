Ilrestodelcarlino.it - Incontri sulla preghiera tra oggi e lunedì

Continuano gli appuntamenti degli itinerari di formazioneproposti dalla diocesi di Forlì-Bertinoro:alle 17 nel seminario di via Lunga si svolgerà l’incontro dal titolo ‘Spiritualità della riconciliazione’, il quarto del percorso esperienziale intitolato ‘Laboratori della’.alle 20.45 nella basilica di San Mercuriale, inoltre, è in programma il terzo appuntamento del percorso ‘La: dialogo con Dio, respiro dell’anima’, dal titolo ‘Lapersonale del cristiano’, con l’intervento del teologo Sabino Chialà. Glisono proposti in occasione del Giubileo dall’Ufficio catechistico diocesano, di cui è responsabile il vicario generale don Enrico Casadei. a. r.