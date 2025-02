Lortica.it - Incidente stradale a Montevarchi: 24enne trasportato in ospedale

Leggi su Lortica.it

Il 118 dell’Asl Tse è stato attivato alle 14:42 per unin via della Sugherella, a. Nell’è rimasta coinvolta un’auto. Un giovane di 24 anni è stato soccorso ein codice 2 al pronto soccorso dell’del Valdarno. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Cavriglia e la polizia municipale per i rilievi del caso.L'articoloinproviene da Arezzo News.