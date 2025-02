Incidente choc neonato muore dopo ore di agonia Il dolore del papà in lacrime sull’asfalto | gravissima la mamma

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una terribile tragedia ha sconvolto un paese intero e distrutto una famiglia. Un bimbo di appena 4 mesi è morto in seguito ad un gravissimostradale, mentre si trovava assieme alla26enne. La donna stava guidando la sua vettura, quando improvvisamente ha perso il controllo della stessa ed è finita fuori strada scontrandosi contro un terrapieno di cemento.L’impatto è stato devastante e il bambino di 4 mesi, che era nato ad ottobre 2024, è purtroppo morto per le gravi ferite riportate. Sia il piccolo che la suaerano stati immediatamente soccorsi con l’elicottero e trasferiti in ospedale, ma nella notte tra il 7 e l’8 febbraio il bimbo è deceduto.Leggi anche: “Morta una bimba di 9 anni”. Tragedia sulla strada,la: nell’auto anche gli altri due figliBambino di 4 mesi morto in un: grave laIl bambino di 4 mesi è morto all’ospedale di Parma, dove è tuttora ricoverata la giovane madre in gravi condizioni.