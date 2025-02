Tarantinitime.it - Incidente all’ingresso di Monteiasi, 4 feriti

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoQuattro persone sono rimaste ferite in unavvenuto intorno alle 17.40 alle porte diarrivando da Montemesola. Coinvolte tre auto. Una di queste a velocità, non rispettando la precedenza, ha tamponato le altre due per poi finire la sua corsa nella parte opposta della strada in una scarpata.Sul posto polizia locale, sanitari del 118 e carabinieri. Uno deiè stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Martina Franca, mentre gli altri sono stati medicati sul posto.L'articolodi, 4proviene da Tarantini Time Quotidiano.