Foggiatoday.it - Incidente all'alba sulla Statale 16 bis: una donna trasportata in elisoccorso al Policlinico di Foggia

Leggi su Foggiatoday.it

È stataaldi, in, una delle persone ferite nell’avvenuto all’16 bis, in agro di Trinitapoli. In due, un uomo e una, sono rimasti feriti in unautonomo. Non si conoscono ancora le generalità, ma a quanto si.