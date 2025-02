Laprimapagina.it - Incendio in un garage a Narni: intervento dei vigili del fuoco

Unè divampato poco dopo le 13 in unsituato in strada Sant’Eufizio, nel comune di. Sul posto è intervenuta la prima partenza deideldi Terni per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.All’interno delsono andati distrutti suppellettili e attrezzature varie. Durante le operazioni, i soccorritori hanno rinvenuto anche due bombole di GPL, fortunatamente non ancora danneggiate dal. Le cause dell’sono in fase di accertamento.