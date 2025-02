Ilgiorno.it - Incendio alla clinica San Carlo di Busto Arsizio: l’alta colonna di fumo allarma la città

– Unè scoppiato sabato mattina all’Istituto clinico San Sarlo di via Castelfidardo a, in provincia di Varese. Il rogo ha provocato un’altadivisibile da tutta lache harmato i cittadini. Dalle prime informazioni, sembra che nessuno sia rimasto ferito. Le fiamme sono originate nella nuova ala dell’edificio inaugurata appena pochi mesi fa e hanno interessato la parte impiantistica. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, i tecnici dell’Agenzia per la tutela della salute Insubria e i carabinieri. A scopo cautelativo, il personale dellaè stato evacuato per precauzione: Resta ora da capire cosa abbia provocato le fiamme e se le misure di sicurezza siano state rispettate.