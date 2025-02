Ilfattoquotidiano.it - In tempi di incertezze ci si compatta al centro. E invece servirebbe una risposta più radicale

di Carmelo ZaccariaQuando il tempo stringe si ricorre al. In previsione delle prossime elezioni si organizzano incontri, convegni, si presentano nuovi leader, nuovi federatori, perché è quanto mai urgente, dicono,rsi al. Unmoderato, s’intende. Perché la sinistra, così com’è, fa paura. Ma a chi?In una fase in cui la tenuta democratica scricchiola, dove esplodono ricchezze inaudite, si infittiscono le disuguaglianze, cresce l’invadenza delle tecnologie nella vita delle persone, si immagina un nuovo ordine mondiale fondato sulla prepotenza e sulla discrezionalità di pochi oligarchi, più che una svolta moderata forse ci sarebbe bisogno di un’azione politica ancora piùed incisiva, per salvaguardare i valori fondanti dell’Occidente democratico. Solo nella vaghezza volutamente ondivaga e imprecisa di unmoderato, liberale, cattolico o riformista che sia, alberga l’illusione di riportare all’ovile gli elettori delusi.