Laprimapagina.it - In Germania l’ultradestra di AfD cresce nei sondaggi, a pochi giorni dalle elezioni federali

Leggi su Laprimapagina.it

In vista delledel 23 febbraio, lasi prepara a fare i conti con l’avanzata del, che ormai si avvicina a diventare il primo partito del Paese. Un recenteo Opinion Trend, realizzato dall’istituto Insa per il quotidiano Bild am Sonntag, ha mostrato un aumento significativo dei consensi per il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che ha guadagnato un punto percentuale, raggiungendo il 22%. L’AfD si conferma al secondo posto, subito dopo l’alleanza dei conservatori Cdu-Csu, che rimane stabile al 30%, mentre il Partito Socialdemocratico Tedesco (Spd) di Olaf Scholz ha recuperato un punto, attestandosi al 17%.L’ascesa di AfD è stata spinta anche dalla recente polemica sulla proposta di legge contro i migranti avanzata dal leader della Cdu Friedrich Merz.