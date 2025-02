In faccia a lei… Zeudi resta gelata poi si alza e se ne va Al Grande Fratello non è passato inosservato

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ipocriti!”. Scoppia la bufera sulla nuova coppia del: Javier Martinez ed Helena Prestes. I due appena rientrati dal tugurio, hanno iniziato a vivere la loro relazione alla luce del sole, senza nascondersi dagli altri inquilini. Tuttavia, il loro atteggiamento sta sollevando diverse polemiche. Soprattutto sul web.La pallavolista e il modello si scambiano effusioni senza preoccuparsi troppo degli altri. Troppo: c’è infatti chi li accusa di mancare di tatto. La situazione attuale viene paragonata a quella di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che si trovavano in una posizione simile dopo il loro viaggio in Spagna. Prima della partenza, Lorenzo era impegnato proprio con Helena, mentre Shaila condivideva momenti intimi sotto le coperte con Javier. Al loro ritorno, l’accoglienza non fu delle migliori: furono accusati di tradimento e di mancanza di sensibilità per essersi baciati davanti ai rispettivi ex.