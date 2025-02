Serieanews.com - In estate sarà bagarre per Lucca: le 4 big che lo vogliono e a che cifre

Quanto costa Lorenzo? Questa è la domanda che si stanno facendo alcune big del nostro campionato di fronte alla stagione del numero 17 bianconero Inper: le 4 big che loe a che(AnsaFoto) – serieanews.comQuesta è senza dubbio la stagione della consacrazione per Lorenzo. Nove gol in campionato, 2 in Coppa Italia e la sensazione netta che abbia fatto il tanto atteso salto di qualità.Dopo qualche anno di crescita lenta e costante, l’attaccante dell’Udinese sembra pronto a prendersi definitivamente la scena della Serie A. Una parabola che ricorda vagamente quella di Luca Toni, esploso un po’ più tardi rispetto ai colleghi, ma diventato poi una certezza.va per i 25 anni e l’che verrà potrebbe essere il momento della svolta, perché su di lui hanno messo gli occhi tutte le big del nostro campionato.