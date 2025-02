Lanazione.it - In estate la festa per la Basilica ritrovata

Le due Pievi. Quella esterna è pronta a sedersi sulla poltrona del "dentista" per l’intervento di messa in sicurezza che ne salverà la facciata. Quella interna aspetta di ritrovare se stessa. Non ci riuscirà prima dell’e chissà che le due mosse non possano coincidere magicamente (anzi religiosamente) nella stessa data. Perché d’tornerà a brillare di luce proprio il Polittico di Lorenzetti, il capolavoro che troneggia in fondo alla. E che ormai da quasi un anno è sostituito da una foto, ben fatta ma che dei colori dell’artista trecentesco non ha niente. Il Polittico si è preso una vacanza senza precedenti: è uno dei gioielli della mostra sull’arte senese che ha tenuto banco per mesi al Metropolitan di New York. Lì dove si calcola che l’abbiano visto due milioni di visitatori, sette volte la popolazione di tutta la provincia di Arezzo.