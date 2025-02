Sport.quotidiano.net - In campo Fermignano, occhio al Sassoferrato

Per la sesta giornata del girone di ritorno il campionato di Promozione oggi propone cinque anticipi alle 15. Fermignanese-Genga. "Gara insidiosa – dice il diesse dei lanieri Alessio Monceri – come del resto le saranno tutte da qui alla fine. I nostri avversari avranno il coltello tra i denti ma noi non dovremmo farci trovare impreparati perché abbiamo voglia di regalare una grande prestazione ai nostri tifosi che più di tutti si meritano di assistere ad un bello spettacolo. Proveremo, come sempre, a fare il nostro gioco e alla fine del 90 minuti tireremo le somme". Arbitra Tommaso Domizi di Macerata. Marina Calcio-Vismara. "Contro il Marina, che è una delle squadre più competitive del campionato e che sta attraversando un bel momento, sarà una partita tosta – dice il mister del Vismara Pierangelo Fulgini (foto a sinistra) – abbiamo qualche defezione ma affronteremo questa sfida con lo stesso spirito di sempre".