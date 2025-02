Secoloditalia.it - Immunità, si avvicina il giorno della verità per Salis: il 13 febbraio dovrà deporre davanti al giurì europeo

È partito il conto alla rovescia per Ilaria, la barricadera europarlamentare Avs candidata dalla coppia Bonelli-Fratoianni per sfuggire al carcere a Budapest. Tra pochi giorni potrebbe venire meno l’parlamentareprof antifascista, arrestata in Ungheria con l’accusa di aver aggredito insieme ad altre persone due manifestanti di estrema destra. Ilariasarà ascoltata il prossimo 13dalla commissione giuridica Juri di Bruxelles. Un’audizione decisiva per il futuropaladinasinistra italiana cresciuta a pugno chiuso e occupazioni abusive.difendersi ed esporre le sue ragioni, poi, alla fine di un lungo iter, sarà la giustizia europea a decidere sull’, il 13Ilariaalla commissione UeLa procedura è stata aperta dopo la richiesta di revoca avanzata dall’Ungheria di Viktor Orban che vorrebbe procedere con il processo a suo carico.