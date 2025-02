Formiche.net - Imec, perché l’inviato speciale è una necessità di interesse nazionale

Leggi su Formiche.net

Nel recente Question Time presso la Commissione Esteri della Camera, l’onorevole Paolo Formentini (Lega), insieme ai colleghi di partito Simone Billi e Dimitri Coin, ha interrogato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riguardo alla possibilità di nominare un Inviatoper l’(India-Middle East-Europe Economic Corridor). L’iniziativa parlamentare mira da mesi a rafforzare la posizione dell’Italia in uno dei progetti infrastrutturali più strategici per il futuro delle connessioni globali.Il contesto dell’interrogazione: stabilità e proiezione strategicaLa richiesta parte dalla premessa che la stabilizzazione del Medio Oriente, una maggiore cooperazione regionale e il rilancio degli Accordi di Abramo siano elementi cruciali per, un “ponte indo-mediterraneo verso l’Atlantico” – così definito nel documento presentato alla Farnesina – in grado di connettere Europa, Medio Oriente e Asia.