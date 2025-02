.com - Imane Khelif esclusa dai Mondiali di boxe femminile: “Non soddisfa i criteri di ammissibilità”

(Adnkronos) – La pugile algerinanon è idonea a competere nei Campionati del Mondo diFemminili 2025, in programma a Nis in Serbia, dall’8 al 16 marzo. La decisione è stata presa dall’International Boxing Association (IBA), l’organizzazione guidata dal russo Umar Kremlev che gestisce l’evento, e che già lo scorso anno le proibì di partecipare al Mondiale perché nonceva idi idoneità. La posizione dell’IBA, che dal 2023 è stato privato del riconoscimento di organo di governo internazionale della, non è stata riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale (Cio) che ha definito controversi i test di idoneità di genere Iba e ha ammesso siache il pugile taiwanese Lin Yu-ting alla Olimpiadi di Parigi 2024. Giochi che hanno visto trionfare proprio, tra non poche polemiche, come quelle seguite allo scontro con l’italiana Angela Carini.