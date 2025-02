Thesocialpost.it - Ilaria Mirabelli morta nell’incidente, svolta nel caso: arrestato l’ex compagno Mario Molinari

«Verità per». Per mesi, amici e familiari della 39enne di Cosenza,in un incidente lo scorso agosto, hanno chiesto giustizia e chiarezza. Finalmente, latanto attesa è arrivata.Il gip del tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, ha ordinato l’arresto di, 52 anni, accusato di essere alla guida dell’auto coinvolta nel tragico incidente avvenuto il 25 agosto, nei pressi di Lorica, in Sila. L’uomo è ora indagato per omicidio stradale.Il mistero dell’incidenteL’incidente si è verificato sulla strada tra Lorica e Dipignano, una località turistica immersa nel Parco Nazionale della Sila.era a bordo di una Volkswagen Up insieme a, suo ex fidanzato. Sin da subito, le circostanze della sua morte hanno sollevato dubbi: le lesioni riportate e il cellulare di, mai ritrovato, hanno alimentato il sospetto di una dinamica diversa da quella raccontata.