Ilmattino.it - Il video della rissa di Alessandro Basciano a Milano: «Ha aggredito un amico di Facchinetti»

Leggi su Ilmattino.it

A due settimane dall?udienza in cui il pm ha chiesto nuovamente il suo arresto per le accuse di stalking alla sua ex Sophie Codegoni, l'influencer ed ex concorrente del.