Il tributo dell’Asl al prof Bonuccelli | Una vita dedicata a studio e ricerca

La scomparsa delessor Ubaldo, luminare di neurologia, ha scosso la comunità. A testimonianza dell’affetto e del rispetto di cui godeva ilessore, la direzioneNord-Ovest, quella del Versilia, il dipartimento delle specialità medichediretto da Renato Galli e l’unità operativa di neurologia del Versilia, diretta da Paolo Del Dotto, hanno emesso una nota congiunta per tributare il dovuto riconoscimento di stima al medico scomparso. "Ilessorci ha lasciati dopo aver combattuto con coraggio una lunga malattia – si legge nella nota–. Per circa 10 anni,è stato responsabile della neurologia del Tabarracci e poi del Versilia". Dopo la laurea e la specializzazione a Pisa, ricorda ancora l’Asl, "aveva raggiunto la sua notorietà a livello internazionale nel campo del Parkinson e delle malattie neurodegenerative, come testimoniato dalla ricca letteratura scientifica pubblicata nel corso della sua carriera, con oltre 600 articoli".