Ilrestodelcarlino.it - Il tram a Borgo Panigale: “Tanti disagi con i cantieri. Ormai lavorare è difficile”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 8 febbraio 2025 – Qualcuno, a braccia conserte, cerca di ‘spiare’ attraverso la rete arancione che delimita il cantiere del. Qualcun altro,rassegnato, gira le spalle e rientra in negozio, con il volto segnato dal malumore: “Il calo della clientela – sussurra un commerciante – si sta facendo sentire”. Aè soprattutto chi porta avanti un’attività a lamentare i maggiorilegati al cantiere dell’opera “che, a causa delle transenne, ci fa sentire come in trappola – spiega Anthony Bagnato, della rosticceria Apollo –. Abbiamo aperto questa attività solamente da otto mesi e sapevamo di andare incontro adi questo tipo, ma non ci siamo voluti arrendere. Per ora ci salviamo con le consegne a domicilio, ma il vero problema è il parcheggio, specialmente per i riders la sera.