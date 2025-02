Ilrestodelcarlino.it - Il Tecnopolo pronto ad ampliarsi

Nuovi padiglioni dedicati alla ricerca e all’innovazione. Ilvuole. Si è aperta la conferenza dei servizi per la progettazione di nuovi padiglioni. Il percorso dovrà condurre alla realizzazione dell’ampliamento delriminese, il polo universitario dedicato alla ricerca e all’innovazione che ha sede negli spazi dell’ex Macello in via Dario Campana. Entro i prossimo sessanta giorni la conferenza dei servizi dovrà portare a un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il progetto prevede un incremento degli attuali spazi adibiti dal 2017 ad attività di ricerca di complessivi 600 mq circa, attraverso la ristrutturazione e l’adeguamento del fabbricato ‘padiglione ex-ovini’ e sarà demolito e ricostruito un nuovo padiglione adiacente. Il progetto è una delle 15 ‘operazioni di importanza strategica - Progetti Europa 27’, finanziate dal bando per l’ampliamento delle strutture dei Tecnopoli dell’Emilia-Romagna.