Il teatro civile di Beppe Casales al Teatro Qoelet l'8 febbraio per PrendiNota

Bergamo. Sabato 8alle 20,45 iltornerà ad ospitare la rassegnadell’associazione IncontraRedona, con lo spettacolo teatrale di“400”, secondo appuntamento in cartellone per l’edizione 2025.Un titolo non casuale quello scelto dall’attore di Camposampiero (Padova). Quattrocento infatti era il valore limite di parti per milione di anidride carbonica nell’aria (400 ppm) da non superare per fare in modo che il cambiamento climatico diventasse irreversibile.Nel 2016 questo limite è stato superato per la prima volta – come riportato dal National Geographic – dopo più di 3 milioni di anni, quando cammelli e cavalli vivevano all’Artico e il livello dei mari era di 9 metri superiore ad oggi. Ecco allora chein “400”, attraverso una passeggiata nel bosco con la figlia Nina, riflette sul rapporto uomo-natura: “È uno spettacolo sul cambiamento climatico, un argomento attuale e scottante, e non solo”, dice l’autore.