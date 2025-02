Sport.quotidiano.net - Il super classico. Sfida numero 111 domani al PalaPanini

Quello tra Civitanova e Modena è ildella pallavolo italiana, anche se non tutti sanno che pure Modena e Padova vantano l’esatto e grande totale di incroci.alsi disputerà la partita n.111 e la prossima settimana sarà 111° faccia a faccia pure tra Sonepar e Valsa Group. Primati che potrebbero essere a breveati dalle sfide tra Lube e Trento, società ben più competitive e abituate a fronteggiarsi nei playoff Scudetto e non solo. Tornando a Civitanova e Modena, i biancorossi sono avanti nei precedenti grazie a 65 vittorie contro le 45 degli emiliani. Le squadre si affrontano dal 1993 e il 3-0 dell’andata ha registrato il maggiore scarto complessivo favorevole alla Lube (27 punti). an. sc.