Ilgiorno.it - Il segretario della First Cisl: "Temo tagli al personale"

Leggi su Ilgiorno.it

La possibile acquisizioneBanca Popolare di Sondrio da parte di BPER porta con sé tanti interrogativi in Valle. "Bps, preso attocomunicazione avente per oggetto un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni - si legge in uno scarno comunicato da Piazza Garibaldi - precisa che l’offerta non è stata in alcun modo sollecitata, né preventivamente concordata. Banca Popolare di Sondrio ha convocato per martedì 11 febbraio il Cda per avviare le attività di propria competenza nell’interesse di tutti gli azionisti e gli stakeholderbanca". Nulla da dichiarare da parte di Insieme per la Popolare, l’associazione di piccoli azionisti. Momenti di riflessione. "Così a caldo – dice FrancescoMarianna,Sondrio (bancari e assicurativi, in foto) – posso dire che questa operazione era nell’aria da tempo, prima o poi doveva accadere.