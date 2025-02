Ilgiorno.it - Il romanticismo (reinventato) di Falconi: "Io, ultrà del Festival, tifo Ranieri"

"È unquesta festa. Entra Vessicchio dalla finestra che dirige la nostra orchestra. Noi due, altro che Sanremo. Piedi per terra, ma cuore al cielo. Il nostro palco è un divano". Romina, cantautrice romana di nascita ma milanese d’adozione, lascia per un brano la sua “galleria di peccatori” del progetto “Rottincuore” per proporre “Ti saluta questo canto”., “Ti saluta questo canto” è un titolo provocatorio e ironico. Eppure è una canzone molto romantica. Come è nata? "Mi piace l’idea di reinventare il. Lo scopo era scherzarci su, giocarci e insieme dare voce all’altra mia grande passione: ildi Sanremo. Scherzando anche un po’ sulgoffo. Il ‘Ti amo’ più bello che ho ricevuto all’inizio di una storia d’amore è stato davanti a un lavandino intasato.