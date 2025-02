Quotidiano.net - Il ritorno dei Modà, tra San Remo, San Siro e il nuovo album ‘8 Canzoni’

Se non fosse stato per il passo indietro di Emis Killa, un concorrente su tre di questa 75ª edizione del Festival di Sanavrebbe parlato lombardo. E lombardi sono pure gli alfieri della mai troppo affollata quota “gruppi” del cast, queiche chiedono all’Ariston un cenno di ripartenza. “Il concerto al ‘Meazza’ del 12 giugno incombe e così ci siamo detti: dobbiamo fare qualcosa” raccontano Francesco “Kekko” Silvestre & Co. nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale, parlando del link tra Sane San. Quanti pensavano che iltra i sacri spalti della Scala del calcio sulla scia di undal titolo tautologico come “8 Canzoni”, in uscita il 14 febbraio, rappresentasse per idi oggi un azzardo, hanno dovuto ricredersi davanti al sold-out ormai lì a due passi prima ancora d’aver cantato una sillaba della loro “Non ti dimentico” sul palco dell’Ariston.