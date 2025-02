Ilnapolista.it - Il rigore al Como è stato negato dal Var non dall’arbitro. È stato violato il protocollo, l’arbitro doveva andare al video

Chi arbitra le partite di calcio di Serie A?È una domanda semplice, alla quale però sin dall’introduzione del Var non sembra corrispondere una risposta semplice e coerente.Se lo chiedeva già Ancelotti nel 2019. Lo ha chiesto a modo suo Conte dopo Inter Napoli e ce lo chiediamo tutti dopo ilnon dato alnel finale della partita con la Juventus.Senzatroppo indietro e senza elencare gli infiniti episodi in cui il Var è intervenuto/non è intervenuto in maniera ambigua, analizziamo il caso di ieri.Lancio da dietro del, Douvikas è leggermente in vantaggio e viene contrada Gatti, il quale tocca la palla con la mano ben distante dal corpo, fa cambiare traiettoria alla stessa e da questo cambio di traiettoria scaturisce il successivo rimpallo sulla coscia dell’attaccante che fa terminare il pallone oltre la linea di fondo.