Ilha trasformato il nuovo Bernabéu in un volano economico che vive di vita propria, capace di generare da solo 307 milioni didi ricavi l’anno tra partite ed altri eventi. Marca scrive che è “la squadra di calcio che sfrutta meglio le sue strutture e che ha aperto la strada al resto dei gigantipei , che ricostruiscono gli stadi da zero, come il Barcellona, ??o ristrutturano completamente i propri, come quelli di Manchester. Si prevede che quest’anno inizieranno i lavori di ristrutturazione o la costruzione di nuove strutture per oltre 300 stadi sportivi in ??tutto il mondo, metà dei quali in Nord America e inpa”. Leggere questi numeri dall’Italia (dove è apertissima la partita stadi per glipei del 2032) è un po’ imbarazzante.Con una presenza di 1,8 milioni di persone alle partite (e altri 1,3 milioni solo per il Tour dello) , il nuovo Bernabéu non era a piena capienza la scorsa stagione.