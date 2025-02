Il presidente Usa? Per Time è Elon Musk Il gelo di Trump sulla rivista | Mi stupisce esista ancora

Leggi su Open.online

C’è solo un, e per ilMagazine non è Donald. Dietro il resolute desk, la famosa scrivania nello Studio Ovale della Casa Bianca, è stato infatti posizionato il suo consigliere più fidato,. Il messaggio lanciato dalla, che l’ha photoshoppatocelebre copertina rossa, è inequivocabile: il vero commander in chief degli Stati Uniti è lui, l’uomo più ricco della terra. La sua influenza è ben nota: dal ruolo chiave nel Diparnto per l’efficienza del governo (DOGE), il multimiliardario sudafricano si infila, o vuole infilarsi, in tutti i gangli dell’amministrazione. E, stando alle ulmosse, prima fra tutte quella contro l’id, sembra riuscirsi. Anche perché – almeno per il momento –sembra non poterne fare a meno. La reazione diLa decisione delladi mettere in prima paginanon deve però essere piaciuta al, (quello eletto) degli Stati Uniti.