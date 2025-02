Sport.quotidiano.net - Il premio sarà consegnato il 28 luglio a Singapore. La leggenda Pellegrini è nella Hall of Fame: "Ritrovo Castagnetti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Federicaentra ufficialmenteofdel nuoto e la motivazione di questo ingresso non lascia dubbi su quanto ’La Divina’ sia unanon solosua disciplina, ma in tutto il variegato mondo dello sport mondiale. "E’ l’unico nuotatore - si leggenota dell’"International Swimmingof-, maschio o femmina, ad aver vinto otto medaglie di filastessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (disputati nel 2021), è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero".