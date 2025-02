Tg24.sky.it - Il Premio Internazionale di giornalismo Cristiana Matano compie 10 anni

L’Associazione Occhiblu sarà presente anche quest’anno alla Bit di Milano, il più importante appuntamento per l’innovazione nel settore travel, in programma fino all’11 febbraio, ospite dell'Hub Turistico Lampedusa, dove il presidente dell'associazione Filippo Mulè svelerà i primi dettagli della decima edizione di Lampedus’Amore -, manifestazione ormai simbolo dell’estate lampedusana, che si terrà quest'anno dal 7 al 12 luglio.Un’edizione speciale: più giorni, più contenuti, più territorioPer celebrare il decennale, la manifestazione raddoppia la sua durata e si svolge per una settimana, con una novità importante: un’intera giornata sarà dedicata alla vicina isola di Linosa. “Si tratta di un impegno significativo, sia dal punto di vista organizzativo che economico – spiega Filippo Mulè – ma vogliamo festeggiare i diecicon un programma ancora più ricco di presenze e contenuti”.