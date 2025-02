Ilfoglio.it - Il podcast e lo “S.T.E.M.” Party per avvicinare i giovani alle materie S.T.E.M.

Il 24 gennaio 2025, in occasione della Giornata mondiale dell'Educazione, iliad e Will hanno lanciato il progetto Educast - LeS.T.E.M., che ha l'obiettivo disempre più personeS.T.E.M. - scienze, tecnologia, ingegneria e matematica - proponendo un nuovo modo di studiare. iliad, l'operatore telefonico che ha rivoluzionato il mercato della telefonia con offerte chiare e trasparenti, senza vincoli e costi nascosti, ha deciso, anche con questo progetto, di aumentare neile competenze in queste, destinate a diventare sempre più centrali per affrontare le sfide del futuro. In Italia, infatti, i laureati nelle discipline S.T.E.M. rappresentano circa il 6 per cento del totale, una percentuale ben al di sotto della media europea del 13 per cento.