Game-experience.it - Il PlayStation Network non funziona su PS4 e PS5, i servizi sono offline in tutto il mondo

Brutte notizie per i giocatori: ilè completamentee ilegati alla piattaforma digitale di Sony nonno su PS4 e PS5. Il problema, segnalato nelle prime ore della notte, impedisce agli utenti di accedere ai giochi online, effettuare acquisti sulStore e persino gestire il proprio account. Sony ha confermato di essere al lavoro per ripristinare ilo, ma al momento non ha fornito dettagli sui tempi di risoluzione.Il malmento del PSN è iniziato intorno alla mezzanotte, con un picco di segnalazioni poco prima dell’una. Molti giocatori siritrovati improvvisamente esclusi dalle loro partite online, senza poter accedere ai contenuti digitali acquistati. Attualmente, la pagina ufficiale dello stato del PSN mostra tutti icontrassegnati con un avviso rosso, segnalando problemi su:Gestione account: impossibile accedere, creare o modificare un account.