Il Passante è il fallimento della politica

Lo stallo suldi Bologna, ganglio stradale dell’Emilia-Romagna e d’Italia, è ildi svariati amministratori e di orde di politici (o presunti tali) che negli anni, anzi decenni, anzi ormai siamo quasi a mezzo secolo, hanno pensato esclusivamente a riscontri elettorali o propagandistici finendo per impallinare i cittadini. Questo è ancora più grave in una regione che i soldi per completare quest’opera li ha avuti (indimenticabile la cancellazione del tracciato Nord già finanziato, il sindaco era Virginio Merola) e poi li ha detenuti anche per modificarla. Salvo restare impantanata e ostaggio dei mutaformi al Governo (da quello gialloverde a quello giallorosso) e ora imbrigliata da una dialettica selvaggia e bipolare dove nessuno cede un millimetro e alla fine tutto cambia perché nulla cambi.