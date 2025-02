Linkiesta.it - Il partito nazionalista belga sblocca l’impasse politica, ma l’equilibrio resta precario

Per la prima volta il leader del Governo federalesarà espressione dalche fino a qualche anno fa si batteva per l’indipendenza delle Fiandre dal resto del Paese. A quasi otto mesi dalle elezioni federali del 9 giugno scorso, il Belgio ha un nuovo governo. A guidarlo sarà Bart De Wever, leader delN-va (Nuova Alleanza fiamminga) che ha ottenuto il maggior numero di voti in primavera. L’accordo è arrivato a poche ore dalla scadenza del 31 gennaio fissata da Re Philippe. De Wever può contare sul sostegno in Parlamento di ottantuno deputati su centocinquanta totali. Oltre ai conservatori fiamminghi di N-va, compongono la coalizione ildi centrodestra francofono Movimento riformista, quello centrista francofono Les engagés, ilcristiano-democratico fiammingo e quello di centrosinistra fiammingo Vooruit.