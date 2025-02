Ilfoglio.it - Il parroco apostata di Bissingen e il ritorno delle sempiterne eresie

Leggi su Ilfoglio.it

Lo scorso ottobre undi, in Baviera, ha fatto parlare di sé. Costui ha smesso di condividere l’insegnamento della Chiesa: non crede più che Gesù sia Figlio di Dio e vero D. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti