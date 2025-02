Ilrestodelcarlino.it - Il Parco sollecita la Regione: "Pianello, va riaperta la strada"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Appello alladelnazionale dell’Appennino Tosco Emiliano sull’intervento della provinciale Sp 108, quella di: chiede un impegno di responsabilità. Si chiede una soluzione rapida in supporto alla Provincia e in dialogo con i residenti per laprovinciale 108 interrotta da uno smottamento, in nome della responsabilità e delle cure dovute dopo il riconoscimento mondiale a patrimonio dell’umanità dei Gessi Triassici dell’Alta Val Secchia. Questo è ciò che chiede ilnazionale allae alle autorità di Protezione Civile: "Il riconoscimento Unesco è un punto d’arrivo, ma anche un punto di partenza tra tanti enti, in primis laEmilia-Romagna – sottolinea in una nota allaFausto Giovanelli – questo comporta un’accresciuta responsabilità verso e sui territori interessati, anche nei confronti degli abitanti di queste aree preziose che sono ora patrimonio del mondo intero.