Il Napoli stava per prendere Lucca in estate al posto di Lukaku (Gazzetta)

Domenica sera si giocherà-Udinese, e c’è un aneddoto che lega i centravanti delle due squadre, ovvero Romelue Lorenzo.Pare infatti che il ds azzurro Manna avesse puntato all’ex Pisa la scorsa, qualora il belga non fosse riuscito ad arrivare. Epare non essere ancora totalmente fuori dai piani del.IlperinaldiScrive Antonio Giordano sulladello Sport:Lorenzoha ventiquattro anni, molti ne ha spesi girellando l’Italia e puntando, per una stagione soltanto però, l’Olanda più chic, quella dell’Ajax: e quella torre (201 cm), un po’ Toni e un po’ Crouch ma anche un po’, è terrore diffuso nell’aria d’unache silenziosamente crede in se stessa e in un’altra favola.-Udinese si gioca ad altissima quota, in baite in cui il gol sorge in vari modi econtroo viceversa è un derby per pesi massimi che piacciono alla gente che non si compiace esclusivamente nell’estetica.