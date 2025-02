Cultweb.it - Il mistero del Bayesian: perché è affondato e quando sarà recuperato?

A sei mesi dall’affondamento del, a Porticello, poco lontano da Palermo è ancora grande ilsulle cause della tragedia costata la vita a sette persone.il recupero (difficilissimo) del relitto a far luce sulla dinamica dell’incidente. Lo yachta metà aprile. Lo ha deciso la procura di Termini Imerese al termine di una riunione con gli investigatori della guardia costiera e gli avvocati del consorzio di assicurazioni che ha stipulato la polizza con la società che gestisce la nave per conto degli armatori. La società che si occupa del recupero avrà a disposizione una chiatta per le operazioni. Il veliero verràsenza l’albero di 75 metri, chetagliato all’altezza del boma.Il(fonte: BOAT International)Nei giorni successivi all’affondamento è stato possibile ricostruire la dinamica.