Inter-news.it - Il Milan passa ad Empoli ma la fortuna l’assiste ancora! Palo e 2 rossi

Ilha vinto contro l’per 0-2 al Castellani. Succede tutto nella ripresa, ma i toscani hanno colpito unclamoroso.– Al Castellani va in scena, seconda partita del sabato di Serie A, dopo il pesante 0-5 dell’Atalanta contro il Verona al Bentegodi. I rossoneri si affidano dal primo minuto al neo-acquisto portoghese Joao Felix, dalla panchina Santiago Gimenez. Nell’c’è dal primo minuto il prestito Inter Sebastiano Esposito, che aveva parlato anche prima della partita. Primo tempo molto equilibrato con la squadra di Roberto D’Aversa in palla contro il solito Diavolo, che in queste settimane gode di unainnata. Infatti, al 33? l’ex Lorenzo Colombo si libera bene e fa esplodere una poderosa conclusione che va a stamparsi sul. Il dato è clamoroso: nelle ultime tre partite tra Inter, Roma (Coppa Italia) ed, ilha potuto godere di cinque legni a favore.