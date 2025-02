Agi.it - Il Milan passa 2-0 a Empoli con Leao e Gimenez

Leggi su Agi.it

AGI - Sergio Conceicao azzecca i cambi e ilespugna il campo dell'per 2-0 dopo una gara sofferta. Sono, inizialmente in panchina, a risolvere la sfida al Castellani cominciata sottotono da Maignan e compagni. Un successo importante per la classifica e per il morale, ma anche e soprattutto per la prima rete in Serie A del messicano che ha iniziato al meglio la sua avventura in rossonero. Si comincia e dopo pochi minuti, Cacace interviene con il piede a martello in ritardo sulla gamba destra di Walker, ma l'arbitro, che non ammonisce il neozelandese, non viene richiamato al Var. Al quarto d'ora, Grassi viene liberato al tiro dopo un'azione insistita di Esposito sulla destra, ma il suo tentativo viene respinto con il piede da Tomori. I toscani vanno vicinissimi al vantaggio al 33', quando Colombo si libera bene con il sinistro e prova una conclusione a giro che si stampa sul palo interno ed esce a lato.