Ilrestodelcarlino.it - Il Milan di Bonera nel pomeriggio aspetta la Lucchese

Due i match di oggi, poi una domenica fitta di appuntamenti. Oltre alla gara che in serata andrà in scena al ’Neri’, nel primodi oggi a voler mettere in tasca punti pesanti per la salvezza sarannoFuturo eche si affronteranno in casa dei rossoneri. La 26esima giornata terminerà lunedì con il big match tra Ternana e Arezzo. Serie C. Girone B (26ª giornata). Oggi: ore 15Futuro-. Ore 19.30 Rimini-Ascoli. Domani: ore 15 Entella-Spal, Torres-Gubbio. Ore 17.30 Campobasso-Pontedera, Pineto-Legnago Salus, Sestri Levante-Pianese. Ore 19.30 Carpi-Pescara. Lunedì: ore 20.30 Ternana-Arezzo. Disputata ieri sera: Vis Pesaro-Perugia. Classifica: Virtus Entella 54; Ternana 51; Torres 49; Vis Pesaro 45; Pescara 44; Arezzo 40; Pineto, Pianese 35; Rimini 31; Pontedera, Gubbio, Ascoli 30; Carpi, Perugia 29; Campobasso 27; Spal 24;23;Futuro 22; Sestri Levante 18; Legnago Salus 15.