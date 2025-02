Tvplay.it - Il Milan batte l’Empoli nella ripresa: Gimenez e Leao decisivi

Il sabato alle 18:00 della 24esima giornata di Serie A è Empoli-. In casa dei toscani la formazione di Conceicao sfida quella di D’Aversa: la cronaca del match.Sotto una pioggiante Empoli esi sfidano al Castellani. Per i toscani esiste l’urgenza di rispondere a un periodo negativo troppo lungo: nelle ultime cinque gare, tre sconfitte e due pareggi. Umore diverso per ilche, dopo il pareggio nel derby contro l’Inter e rimodellato dal mercato invernale, cerca conferme sulla sua trasformazione positiva e si prepara anche all’impegno di Champions League contro il Feyenoord.Il(LaPresse) – tvplay Il tecnico Roberto D’Aversa schiera i suoi col 3-4-2-1, di cui Vasquez fra i pali e De Sciglio, Marianucci, Viti a completare il reparto difensivo.