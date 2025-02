Sport.quotidiano.net - Il match contro L’Aquila. L’Atletico Ascoli ha voglia di riscattarsi

C’è una grandi riscatto in casa Atleticoe soprattutto una grandi conquistare un bel risultato che riporti quella serenità che comincia a mancare dopo i soli quattro punti conquistati nelle ultime sette partite. Un momento negativo che nessuno si aspettava e che anche la società del Patron Graziano Giordani sta valutando con grande attenzione. La posizione di Mister Simone Seccardini non è assolutamente in discussione, anche perché sin dalla scorsa estate il progetto Atleticoha previsto l’investimento sui giovani e la crescita di una mentalità di gioco che non va assolutamente stravolta. L’avversario di domani è di quelli affascinanti per stessa ammissione del tecnico.secondo in classifica sarà un gran bel banco di prova per vedere la reazione dei bianconeri dopo l’inopinata sconfitta internail Notaresco di mister Massimo Silva, ultimo in classifica.