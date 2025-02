Sport.quotidiano.net - Il Mantova ci prova ma viene travolto 0-3 dal Sassuolo

– Ilci, ma non riesce a fermare il, che continua con decisione la sua corsa verso l’immediato ritorno in serie A. Lo 0-3 finale permette ai neroverdi di violare il “Martelli” e di confermare una volta di più le qualità di un gruppo che, non a caso, occupa il primo posto della serie B, ma è anche il “frutto” di un copione certo non nuovo per la squadra di mister Possanzini, ex di turno nell’occasione. Ancora una volta, infatti, i biancorossi si lasciano sorprendere nella prima parte della gara e al primo, vero affondo degli avversari subiscono la rete che mette in salita la loro. Una volta passata in svantaggio, la compagine virgiliana si segnala una volta di più per la propensione a costruire gioco, ma, complice pure l’attentadella solida difesa emiliana, non riesce a concretizzare le manovre costruite.