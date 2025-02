Cityrumors.it - Il maltempo si abbatte sulla penisola: neve, freddo e pioggia

L’Italia dopo un breve periodo di meteo tranquillo e senza più di tanti scossoni, arrivano i temporali, nubifragi e anche il geloC’è da preparasi perché il tempo non promette bene. Tutt’altro. Secondo gli esperti sta per arrivare un’ondata dida mille e una notte. Ile lapiomberanno di nuovo su tutta l’Italia, dal Nord al Sud, con gelo e.Ilsi(Ansa Foto) Cityrumors.itCi saranno tante zone dellache saranno colpite dall’ondata dialla quale bisognerà stare attenti e coprirsi per bene. Le aree e le Regioni saranno diverse e colpiranno in particolare solo una parte dell’Italia.In parte il nord ovest del Belpaese anche a causa di una violenta perturbazione che è in arrivo dal nord Europa e che, prima di entrare in Italia, investirà prima la Francia e poi, piano piano scendendo di latitudine, arriverà nel bacino del Mediterraneo colpendo anche le tante regioni, in particolare il versante tirrenico e le regioni del nord ovest.