Secoloditalia.it - Il macabro teatro di Hamas: gli ostaggi israeliani ridotti a scheletri e lo show della “liberazione”

Leggi su Secoloditalia.it

Ci sono immagini che non hanno bisogno di spiegazioni, perché la loro brutalità le rende già un atto d’accusa. Quelle arrivate da Deir al-Balah raccontano di treliberati dadopo sedici mesi di prigionia: Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami. Ma non si tratta di una, bensì dell’ennesima messa in scena di un gruppo terroristico che continua a strumentalizzare la sofferenza umana per i propri scopi propagandistici. I tre uomini,allo stremo,ci e pallidi, sono stati costretti a salire su un palco, esibiti come trofei di guerra davanti a una scenografia tanto macabra quanto studiata nei dettagli.: “Noi siamo il diluvio, la guerra è il giorno dopo”non si è limitato a riconsegnare gli: ha inscenato uno spettacolo raccapricciante, con combattenti incappucciati che tenevano sotto controllo la scena e una folla tenuta a distanza.