Linkiesta.it - Il lusso secondo Martino Ruggieri

Leggi su Linkiesta.it

Il visionario e riservatotorna nel panorama gastronomico stupendo tutti, ancora una volta. Non è bastata l’apertura della Maisona Parigi nel 2022 (con cui ha ottenuto due stelle Michelin in meno di due anni) e la sua improvvisa chiusura lo scorso autunno a solleticare gli animi e i palati. Lontano dal chiacchiericcio del mondo social, mentre il gossip delle toques blanches italiane dava la possibile riapertura parigina del suo ristorante per naufragata, lo chef di Martina Franca (Taranto) era tutt’altro che con le mani in mano. È di pochi giorni fa infatti l’annuncio di una nuova apertura in terra pugliese, in quella Polignano a Mare (Bari) che sa di casa, di affetti e di mare all’ennesima potenza.Ma sia ben chiaro, il progetto parigino è tutt’altro che sfumato: i fan della cucina dello chef pugliese nell’ottavo arrondissement dovranno solo aspettare l’autunno.